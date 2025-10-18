Юрист предупредила, что оплаченный заём — не значит закрытый

Даже после полного погашения кредита или микрозайма финансовые организации могут повторно предъявить требования о выплате. Об этом предупредила юрист Ольга Гимадеева в комментарии для SHOT Проверка.

Эксперт пояснила, что подобные случаи участились за последние три года, и при отсутствии документов, подтверждающих факт оплаты, заемщику будет крайне сложно доказать свою правоту. Гимадеева рекомендовала сохранять все кредитные документы, платежные квитанции, а также обязательно получать справки о полном погашении займа и об отсутствии задолженности.

Хотя в некоторых ситуациях может помочь срок исковой давности, юрист подчеркивает, что эта мера не гарантирует защиты от неправомерных требований со стороны банков и МФО.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий поэтапные ограничения на деятельность микрофинансовых организаций. Согласно новым правилам, с 1 июля 2026 года заёмщик сможет иметь не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых, а с 1 января 2027 года — только один заём со ставкой выше 100% годовых.