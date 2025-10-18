14-летняя девочка ударом ноги в грудь убила сотрудницу интерната в Массачусетсе

Сотрудница школы-интерната в Массачусетсе скончалась после нападения со стороны ученицы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные расследования.

Инцидент произошёл в Академии Мидоридж, где 53-летняя Эми Моррелл пыталась предотвратить несанкционированный выход 14-летней воспитанницы из общежития. Девочка нанесла женщине удар ногой в грудную клетку, после чего та потеряла сознание. Несмотря на проведённую сердечно-лёгочную реанимацию, Моррелл скончалась в больнице на следующий день.

Нападавшая ученица была привлечена к ответственности по линии ювенальной юстиции. Согласно официальной информации, специализированное учебное заведение занимается помощью детям и молодым взрослым с психическими расстройствами, поведенческими проблемами и последствиями психологических травм. Расследование обстоятельств инцидента продолжается правоохранительными органами Суонси и детективами штата.

