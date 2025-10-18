Сектор Газа
18 октября, 19:17

Молодожёны из Марокко провели в Турции четыре дня в плену со связанными руками

Молодожены из Марокко, приехавшие на отдых в Стамбул, оказались в заложниках у преступников и провели четыре дня со связанными руками. Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе автовокзала Алибейкей. Женщине в итоге удалось выбраться через окно строящегося здания и позвать на помощь. Прибывшие на место полицейские освободили обоих туристов и доставили их в участок для дачи показаний.

Как выяснилось, преступники требовали от семей заложников выкуп в размере 18 тысяч долларов. В ходе оперативных мероприятий был задержан 18-летний гражданин Афганистана, у которого изъяли телефоны потерпевших. Расследование по делу о похищении людей продолжается.

В Индии родственник похитил, изнасиловал и убил младенца
В Индии родственник похитил, изнасиловал и убил младенца

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что гражданка России была обманным путём вывезена из Таиланда в Мьянму для принудительной работы в мошенническом колл-центре. По его словам, женщина получила предложение о работе моделью через неизвестный телеграм-канал и согласилась на него, после чего её переместили в город Мьявадди.

