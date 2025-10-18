Сектор Газа
Голого россиянина обнаружили мёртвым на вилле на Бали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jarretera

На Бали обнаружено тело россиянина в арендованной комнате на вилле в деревне Переренан. Мужчина пролежал мёртвым несколько дней, о его смерти стало известно, когда истёр срок аренды и он должен был выселиться, но на связь с хозяевами жилья так и не вышел. О случившемся пишет SHOT.

Скончавшемуся было 27 лет. Представители собственника виллы стучали к нему в комнату и взломали дверь, когда заподозрили неладное. Россиянин лежал без одежды на полу, повсюду были разбросаны лекарства, витамины, средства от комаров и остатки продуктов. Местная полиция намерена запросить разрешение родственников на проведение вскрытия тела для определения причин гибели. Известно, что у мужчины на правом виске была небольшая рана. Сейчас также изучаются записи с камер наблюдения.

Россияне ринулись в «порнотуры»
Ранее сообщалось, что на Сейшелах зафиксированы первые случаи заражения вирусом чикунгунья — заболевшими оказались российские туристы. Несколько граждан РФ после отдыха на островах вернулись домой с характерными симптомами: сильной ломотой в суставах, высокой температурой до 40 °C и острой головной болью. Все заболевшие рассказали, что во время отдыха их кусали комары, но поначалу они не придали этому значения.

