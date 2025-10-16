Пострадавшие от чикунгуньи на Сейшелах: Было невозможно лежать — всё тело ломило

На Сейшелах зафиксированы первые случаи заражения вирусом чикунгунья — заболевшими оказались российские туристы, сообщает SHOT.

По данным издания, несколько граждан РФ после отдыха на островах вернулись домой с характерными симптомами: сильной ломотой в суставах, высокой температурой до 40 °C и острой головной болью. Все заболевшие рассказали, что во время отдыха их кусали комары, но поначалу они не придали этому значения.

«Было невозможно лежать — всё тело ломило. У одной женщины опухла нога после укусов, она с трудом смогла надеть обувь», — поделились туристы.

Симптомы проявились уже после возвращения в Россию.

До этого на Сейшелах официально не регистрировали ни одного случая заражения чикунгуньей. Ближайшие вспышки болезни ранее фиксировались на Мальдивах, которые находятся примерно в 2200 километрах от архипелага.

Вирус чикунгунья передаётся через укусы инфицированных комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus — тех же, что переносят лихорадку денге и вирус Зика. Болезнь не смертельна, но вызывает сильные боли в суставах, усталость и сыпь, а восстановление может занять несколько недель. Медики советуют туристам, планирующим поездки в тропические регионы, использовать репелленты и избегать скоплений комаров, особенно в вечерние часы.

Болезни, которые россияне привозят из отпусков в 2025 году

В 2025 году российские туристы всё чаще возвращаются из отпуска не только с загаром, но и с экзотическими заболеваниями. На фоне активного восстановления зарубежного туризма после пандемии Роспотребнадзор фиксирует рост числа завозных инфекций — как вирусных, так и паразитарных.

Чаще всего россияне привозят лихорадку денге, которая в последние годы активно распространяется в странах Юго-Восточной Азии, на Мальдивах, в Индии, Таиланде и на Шри-Ланке. Только за первую половину 2025 года в России выявили несколько десятков случаев заболевания, причём часть пациентов находилась в тяжёлом состоянии.

Растёт и число заражений малярией — особенно среди тех, кто отдыхает в Танзании, Кении и на Занзибаре. Болезнь переносят комары рода Anopheles, а её первые симптомы — лихорадка, озноб и слабость — нередко проявляются уже после возвращения домой.

Вирус чикунгунья, ранее редкий для россиян, впервые отметился в 2025 году — случаи зафиксированы среди туристов, вернувшихся с Сейшел и Мальдив. Болезнь вызывает сильные боли в суставах, высокую температуру и временную нетрудоспособность. Кроме того, в список «курортных сюрпризов» попадают клещевой энцефалит и лихорадка Западного Нила, которые нередко регистрируются у отдыхающих внутри России — особенно после поездок в южные и сибирские регионы.

Отдельную группу составляют кишечные инфекции и пищевые отравления, полученные в Турции, Египте и Таиланде — из-за жары, низкой гигиены уличных кафе и употребления местной воды без фильтрации.

Врачи советуют путешественникам заранее уточнять эпидемиологическую обстановку в стране поездки, пользоваться репеллентами, пить только бутилированную воду и при первых симптомах болезни обращаться к инфекционисту, не занимаясь самолечением.