Арестован глава департамента здравоохранения Ивановской области Арсеньев

В Ивановской области взят под арест на два месяца директор департамента здравоохранения региона Антон Арсеньев. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Ему вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной или иной заинтересованности. Дело расследуется по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 16 декабря 2025 года включительно в отношении директора Департамента здравоохранения Ивановской области — заместителя Председателя Правительства Ивановской области», — сказано в тексте.

Ранее Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.