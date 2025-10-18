Сектор Газа
18 октября, 16:15

Арестован глава департамента здравоохранения Ивановской области Арсеньев

Обложка © VK / Ивановский областной суд

В Ивановской области взят под арест на два месяца директор департамента здравоохранения региона Антон Арсеньев. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Ему вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, из корыстной или иной заинтересованности. Дело расследуется по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 16 декабря 2025 года включительно в отношении директора  Департамента здравоохранения Ивановской области — заместителя Председателя  Правительства Ивановской области», — сказано в тексте.

Ранее Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

