Джокович повторил рекорд Федерера, 18 раз отобравшись на Итоговый турнир ATP

Сербский теннисист Новак Джокович повторил историческое достижение Роджера Федерера, в 18-й раз квалифицировавшись на Итоговый турнир ATP. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

38-летний Джокович, занимающий пятую позицию в мировом рейтинге, сравнялся со швейцарским теннисистом по количеству отборов на престижный турнир. При этом серб участвовал в соревнованиях 16 раз, пропустив турнир 2024 года из-за травмы, тогда как Федерер сыграл в 17 турнирах, отсутствуя лишь в 2020 году.

Джокович обладает уникальной коллекцией достижений: 100 титулов ATP, рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде, золотая олимпийская медаль (2024) и 428 недель на позиции первой ракетки мира. Итоговый турнир 2025 года пройдёт в Турине с 9 по 16 ноября, где к Джоковичу уже присоединились Карлос Алькарас и Янник Синнер.

Ранее Life.ru рассказывал, что Новак Джокович установил новый абсолютный рекорд, в 53-й раз выйдя в полуфинал турнира Большого шлема на US Open. Ранее этот показатель составлял 52 раза и принадлежал американке Крис Эверт. Также сербский теннисист повторил достижение Джимми Коннорса, сыграв в 14-м финале US Open.