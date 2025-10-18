Британский фельдмаршал не видит шансов на победу Украины в конфликте с РФ

Бывший начальник штаба обороны Великобритании фельдмаршал лорд Дэвид Ричардс заявил об отсутствии у Украины перспектив для победы в конфликте с Россией даже при полной поддержке западных партнёров. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Independent.

«Что мы сделали в случае с Украиной, так это побудили Украину сражаться, но не предоставили ей средств для победы. На мой взгляд, они не смогут победить», — констатировал военный эксперт.

По его мнению, даже при наличии необходимых ресурсов Украина не сможет одержать победу из-за недостатка людского потенциала. Ричардс допускает изменение ситуации только в случае прямого вступления западных стран в конфликт, но считает такой сценарий маловероятным, поскольку Украина не представляет экзистенциального интереса для Запада. Наилучшим исходом для Киева фельдмаршал называет «своего рода ничью».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что изначально ожидал победы России на Украине в течение первой недели после начала боевых действий. По его словам, тот факт, что конфликт продолжается уже четвёртый год, не лучшим образом характеризует российскую военную машину. Кроме того, американский лидер утверждал, что готовая сделка по урегулированию украинского кризиса существовала несколько месяцев назад.