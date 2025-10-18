11-летний мальчик играл со свечками для торта и спалил квартиру в Кургане

В Кургане произошёл пожар в жилой квартире, причиной которого стала детская игра со свечами для торта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

11-летний ребёнок устроил пожар в квартире в Кургане, играя со свечами. Фото © Telegram / МЧС Курганской области

Инцидент случился, когда 11-летний мальчик, находившийся дома один, экспериментировал со свечами, прикрепляя их пластилином к стенкам пластикового игрушечного домика. После того как ребёнок вышел из комнаты, свечи упали и спровоцировали возгорание.

До прибытия пожарных расчетов из здания самостоятельно эвакуировались трое детей, ещё 10 жильцов были выведены спасателями в специальных масках. Для ликвидации огня на площади 10 квадратных метров потребовались усилия 29 сотрудников МЧС и семи единиц спецтехники.

