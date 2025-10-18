Московский пластический хирург отдал 3,6 млн за новую улыбку и провёл 2,5 года на обезболе

Известный московский пластический хирург Олег Баниже столкнулся с серьёзными осложнениями после стоматологического лечения, стоимость которого составила 3,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

Хирург о своей ситуации. Видео © Telegram / Baza

По информации телеграм-канала, врач обратился в частную клинику для создания эстетичной улыбки, однако вместо этого получил болевой синдром, воспалительные процессы и был вынужден два с половиной года принимать обезболивающие препараты. Со слов пациента, во время многочисленных процедур под медикаментозным сном общей продолжительностью более 30 часов ему без согласования провели депульпацию здоровых зубов, установили некачественные коронки и выполнили неудачную имплантацию.

Экспертиза в другой медицинской организации подтвердила неудовлетворительное качество оказанных услуг и критическое состояние зубов, требующее срочной реимплантации. Баниже намерен обратиться в суд с иском о привлечении руководства клиники к ответственности за причинение вреда здоровью и халатность.

