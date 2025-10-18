Мотоцикл Папы Римского продан на аукционе в Мюнхене за €156 тыс.

Мотоцикл BMW R 18 Transcontinental, принадлежавший Папе Римскому Льву XIV, был продан на аукционе в Мюнхене за 156 тысяч евро. Об этом сообщил аукционный дом RM Sotheby's.

Двухколёсное транспортное средство было подарено понтифику в сентябре текущего года и содержало его личный автограф на топливном баке, а также несколько фотографий владельца. Вырученные от продажи лота средства будут направлены на благотворительные цели — оказание помощи детям, проживающим на территории Мадагаскара.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Монако 21 октября будет представлен бронзовый посмертный слепок лица Владимира Высоцкого, созданный в 1980 году. Лот, оценённый домом Hermitage Fine Art в 100–120 тысяч евро, происходит из поместья Марины Влади и считается первым из трёх известных бронзовых отливок, выполненных по оригинальной гипсовой форме. На поверхности слепка присутствуют инициалы вдовы и год создания, подтверждающие происхождение.