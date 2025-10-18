Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 19:20

BMW влетела в фуру на трассе между Йошкар-Олой и Зеленодольском, есть жертвы

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Марий Эл

В результате серьёзного дорожно-транспортного происшествия на трассе между Йошкар-Олой и Зеленодольском погибла пассажирка легкового автомобиля BMW. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

«В результате ДТП пассажирка автомашины BMW погибла на месте происшествия», говорится в сообщении Госавтоинспекции.

По предварительной информации, автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, в результате чего пассажирка легковушки погибла на месте происшествия. Водитель и второй пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинские учреждения. На месте работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Три человека погибли в массовом ДТП с четырьмя грузовиками под Серпуховом
Три человека погибли в массовом ДТП с четырьмя грузовиками под Серпуховом

Ранее молодые регбисты погибли в автокатастрофе недалеко от подмосковного Зеленограда. Захару Морозову был 21 год, а Виталию Чазову, который выступал за московский ЦСКА, — 20 лет.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Марий Эл, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar