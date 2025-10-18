Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 19:14

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Камчатке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvov

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1, эпицентр которого располагался в 226 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 39,8 километра. Информация о возможных последствиях землетрясения или пострадавших на данный момент не поступала. Мониторинг сейсмической обстановки в регионе продолжается.

В России оценили влияние землетрясений на тоннель между РФ и США
В России оценили влияние землетрясений на тоннель между РФ и США

Ранее сообщалось, что у побережья северных Курильских островов было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 120 километрах от Северо-Курильска, а его очаг залегал на глубине 23 километров. Отмечается, что колебания земли силой до трёх баллов могли ощущаться жителями Северо-Курильска, однако угроза цунами отсутствовала, и тревога не объявлялась.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar