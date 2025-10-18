В России оценили влияние землетрясений на тоннель между Россией и США

Строительство подводного тоннеля через Берингов пролив потребует прокладки около 3700 километров новых железнодорожных путей на нашей территории. Об этом рассказал глава российского отделения международной корпорации Interhemispheric Bering Strait Tunnel & Railroad Group Виктор Разбегин. Компания с 1993 года ведёт научные изыскания по проекту строительства тоннеля между РФ и США.

«Создание подводных тоннелей такой длины — давно освоенная человечеством задача. Природные условия в целом благоприятны: глубины там относительно небольшие — 30–40 метров, максимум 60, грунты удобны для проходки, трасса проходит в прогибе плиты, а не в разломе между континентами, что подразумевает хорошую сейсмостойкость», — отметил эксперт.

В интервью «Газете.ru» он подчеркнул, что японский тоннель «Сэйкан» успешно эксплуатируется в зоне с сейсмичностью 9,5 баллов, тогда как в Беринговом проливе этот показатель не превышает 7,5 баллов. При этом общая длина тоннеля с подъездными путями составит около 100 километров. Наличие островов Ратманова и Крузенштерна упростит процесс строительства и обслуживания объекта. С американской стороны потребуется построить примерно 2000 километров железнодорожных путей.