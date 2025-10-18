Подсчитана стоимость строительства подводного тоннеля между Россией и США
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Строительство тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и США может потребовать инвестиций в размере от 6 до 10 миллиардов долларов, говорится в расчёте проректора НИУ МГСУ, доктора технических наук Армена Тер-Мартиросяна, приведённый в беседе с «Газетой.ru». По словам эксперта, техническая реализация проекта возможна.
Однако экономический фактор выступает ключевым ограничением. Стоимость непосредственно прокладки тоннеля с учётом сложной логистики составит 3–5 миллиардов долларов, а оснащение инженерными системами — вентиляцией, противопожарным оборудованием и обустройство входов — потребует ещё 3–5 миллиардов, полагает учёный.
Он выделил основные риски проекта, среди которых — сложности с доставкой оборудования и материалов, суровые климатические условия Дальнего Востока с коротким строительным сезоном, а также высокая сейсмическая активность в регионе, требующая применения специальных инженерных решений.
«Не менее значимая проблема — сложная логистика: доставка оборудования и строительных материалов, а также организация проживания и обеспечения персонала возможны только на время проведения работ, что значительно усложняет реализацию проект», — заключил эксперт.
Напомним, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах постройки туннеля через Берингов пролив, который будет соединять Россию и США. По его словам, работа над идеей идёт уже полгода. Life.ru уже выяснил, сколько лет может занять строительство тоннеля между РФ и США.