Подсчитана стоимость строительства подводного тоннеля между Россией и США

Строительство тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и США может потребовать инвестиций в размере от 6 до 10 миллиардов долларов, говорится в расчёте проректора НИУ МГСУ, доктора технических наук Армена Тер-Мартиросяна, приведённый в беседе с «Газетой.ru». По словам эксперта, техническая реализация проекта возможна.

Однако экономический фактор выступает ключевым ограничением. Стоимость непосредственно прокладки тоннеля с учётом сложной логистики составит 3–5 миллиардов долларов, а оснащение инженерными системами — вентиляцией, противопожарным оборудованием и обустройство входов — потребует ещё 3–5 миллиардов, полагает учёный.

Он выделил основные риски проекта, среди которых — сложности с доставкой оборудования и материалов, суровые климатические условия Дальнего Востока с коротким строительным сезоном, а также высокая сейсмическая активность в регионе, требующая применения специальных инженерных решений.