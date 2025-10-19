Сектор Газа
18 октября, 23:26

Стало известно о прорыве Российской армии в Красный Лиман

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские подразделения осуществили прорыв в направлении Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков.

«Российские штурмовые группы начали заходить с востока в Красный Лиман», — говорится в сообщении.

Украинские аналитические ресурсы, включая DeepState, уже отнесли территорию между Торским и Красным Лиманом к так называемой «серой зоне», что свидетельствует о продвижении российских войск в этом районе.

Армия России смыкает кольцо вокруг Красного Лимана
Ранее сообщалось, что российские подразделения достигли восточной окраины города Мирноград, который является спутником Красноармейска (Покровска). Был осуществлён прорыв обороны украинских войск на Покровском направлении, и российские штурмовые группы ведут бои в восточной части Мирнограда.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
