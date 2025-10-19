Стало известно о прорыве Российской армии в Красный Лиман

Российские подразделения осуществили прорыв в направлении Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные украинских военных аналитиков.

«Российские штурмовые группы начали заходить с востока в Красный Лиман», — говорится в сообщении.

Украинские аналитические ресурсы, включая DeepState, уже отнесли территорию между Торским и Красным Лиманом к так называемой «серой зоне», что свидетельствует о продвижении российских войск в этом районе.

Ранее сообщалось, что российские подразделения достигли восточной окраины города Мирноград, который является спутником Красноармейска (Покровска). Был осуществлён прорыв обороны украинских войск на Покровском направлении, и российские штурмовые группы ведут бои в восточной части Мирнограда.