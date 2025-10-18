Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 20:07

Аш-Шибани заявил, что Сирия и Россия переписывают старые соглашения

Асаад аш-Шибани. Обложка © ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH

Асаад аш-Шибани. Обложка © ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH

Сирия и Россия ведут переговоры о пересмотре старых соглашений. Об этом сообщил глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al Ekhbariya.

По его словам, новые договорённости пока не достигнуты, но основное внимание сторон сосредоточено именно на обновлении прежних условий. Министр уточнил, что вопрос российских баз в Сирии также входит в повестку диалога между Дамаском и Москвой.

Песков: Ответный визит Путина в Сирию пока не планируется
Песков: Ответный визит Путина в Сирию пока не планируется

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать тему возможной выдачи бывшего сирийского лидера Башара Асада. В Кремле подчеркнули, что не раскрывают детали переговоров с руководством переходного правительства Сирии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Сирия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar