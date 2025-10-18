Аш-Шибани заявил, что Сирия и Россия переписывают старые соглашения

Сирия и Россия ведут переговоры о пересмотре старых соглашений. Об этом сообщил глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани в интервью телеканалу Al Ekhbariya.

По его словам, новые договорённости пока не достигнуты, но основное внимание сторон сосредоточено именно на обновлении прежних условий. Министр уточнил, что вопрос российских баз в Сирии также входит в повестку диалога между Дамаском и Москвой.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать тему возможной выдачи бывшего сирийского лидера Башара Асада. В Кремле подчеркнули, что не раскрывают детали переговоров с руководством переходного правительства Сирии.