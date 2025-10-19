«Внукам буду говорить»: Воробьёв рассказал, кому посвятил удивительный гол с нулевого угла

Забивший один из самых удивительных мячей нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв заявил журналистам, что посвятил гол в ворота ЦСКА семье.

Футболист после отскока мяча от себя догнал его у углового флажка и с нулевого угла отправил точно в ворота соперника.

Гол Воробьёва в ворота ЦСКА. Видео © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

«Хотел подать, конечно, но получилось, как получилось. Удар получился сумасшедший. Внукам буду говорить, что так и хотел. Ошибка Торопа (Владислава, вратарь ЦСКА — Прим. Life.ru) тоже есть. Нам хорошо, что он ошибся. Гол посвящаю семье», — сказал Воробьев.

Форвард также пошутил, что этот гол можно номинировать на премию Пушкаша, которую ФИФА вручает за лучший гол сезона.