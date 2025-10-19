Сектор Газа
19 октября, 01:21

В Уфе ограничили приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В аэропорту Уфы ночью 19 октября временно остановили приём и выпуск самолётов. Как уточнили в Росавиации, ограничение ввели из соображений безопасности. О ситуации сообщил представитель ведомства Артём Кореняко.

«Аэропорт Уфа: введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал он в своём телеграм-канале в 04:02 по московскому времени.

Ранее Life.ru писал, что вместе с этим план «Ковёр» ввели в аэропорту Оренбурга из-за угрозы беспилотных атак. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Солнцев. За ночь под ограничения попали ещё несколько воздушных гаваней – в Самаре, Калуге, Волгограде и Саратове.

