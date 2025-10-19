Водитель съехал в кювет и погиб, вылетев из авто через стекло в Хабаровском крае

В Хабаровском крае водитель «хонды» погиб, вылетев из автомобиля. Согласно данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в районе 18 км автодороги Советская Гавань — Ванино.

«Водитель «Хонды Фит», мужчина 1994 года рождения, не справился с управлением, допустил движение по обочине с последующим съездом в правый по ходу движения кювет», — сообщает краевая автоинспекция.

ДТП в Хабаровском крае. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского

Автомобиль перевернулся, мужчина вылетел через стекло и погиб на месте от полученных травм. В аварии пострадал пассажир — его с многочисленными травмами увезли в Советско-Гаванскую районную больницу.

