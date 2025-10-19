Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 02:59

Суд отправил 11-классника из Дагестана в СИЗО за связи с террористами ИГИЛ*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Суд в Дагестане отправил в СИЗО 11-классника из села Хучни – подростка подозревают в участии в деятельности террористической организации. По данным РИА «Новости», уголовное дело возбудили в середине сентября, а решение об аресте вступило в силу в начале октября.

Следствие утверждает, что школьник через TikTok общался с представителем ИГИЛ*. Сейчас юноша находится под арестом, несмотря на просьбы адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест. Верховный суд Дагестана оставил жалобу без удовлетворения.

Согласно статье УК РФ, участие в деятельности террористической организации влечёт наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Главу объединения частных детективов Матушкина арестовали за госизмену
Главу объединения частных детективов Матушкина арестовали за госизмену

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге арестовали двоих музыкантов группы Stoptime за уличное выступление без согласования. Суд назначил им от 12 до 13 суток ареста. Концерт прошёл прямо в центре города и собрал около 70 человек – музыканты исполняли песни артистов, признанных в России иноагентами.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar