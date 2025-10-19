Суд отправил 11-классника из Дагестана в СИЗО за связи с террористами ИГИЛ*

Суд в Дагестане отправил в СИЗО 11-классника из села Хучни – подростка подозревают в участии в деятельности террористической организации. По данным РИА «Новости», уголовное дело возбудили в середине сентября, а решение об аресте вступило в силу в начале октября.

Следствие утверждает, что школьник через TikTok общался с представителем ИГИЛ*. Сейчас юноша находится под арестом, несмотря на просьбы адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест. Верховный суд Дагестана оставил жалобу без удовлетворения.

Согласно статье УК РФ, участие в деятельности террористической организации влечёт наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге арестовали двоих музыкантов группы Stoptime за уличное выступление без согласования. Суд назначил им от 12 до 13 суток ареста. Концерт прошёл прямо в центре города и собрал около 70 человек – музыканты исполняли песни артистов, признанных в России иноагентами.