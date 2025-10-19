Кнайсль: Швейцария и Австрия утратили нейтралитет по Украине

Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет в отношении конфликта на Украине. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, комментируя выбор Венгрии для проведения саммита России и США.

«Швейцария и Австрия де-факто отказались от своего нейтралитета», — приводит слова экс-министра РИА «Новости».

Она указала на утрату нейтрального статуса Веной, поскольку через её территорию осуществляется транзит оружия НАТО для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кнайсль отметила, что в прошлом «Австрия никогда не допускала транзит оружия» в условиях конфликтов.

Напомним, 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор длиной в два часа. По итогам переговоров политики договорились о проведении очной встречи в столице Венгрии.