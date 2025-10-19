Сектор Газа
19 октября, 05:00

Росавиация открыла небо над шестью регионами России после ночной атаки дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Аэропорты Самары, Саратова, Уфы, Волгограда и Калуги возобновили работу после ночных ограничений, введённых из-за угрозы безопасности. Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, утром 19 октября ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты.

«Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Уфа – сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 06:15 по мск. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», – уточнил Кореняко.

По его данным, за время действия ограничений семь самолётов, следовавших в Самару, один – в Саратов и четыре – в Уфу, были направлены на запасные аэродромы. Ограничения действовали также в аэропортах Волгограда и Калуги, где их сняли в 04:11 и 01:12 по московскому времени соответственно.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО России отразили ночную атаку украинских беспилотников. За восемь часов было сбито 45 дронов, большинство из них – над Самарской и Саратовской областями. Благодаря слаженной работе военных удалось избежать жертв и разрушений.

