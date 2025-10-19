Жаловались месяцами: Еда из сети «Николаевский» в Улан-Удэ уже была причиной отравлений

Готовая продукция из магазинов «Николаевский» в Улан-Удэ уже становилась причиной отравлений. Как сообщает SHOT, на сеть поступали жалобы от жителей в течение нескольких месяцев.

Жители Улан-Удэ уже жаловались на сеть магазинов «Николаевский», где отравились 43 человека. Скриншот © SHOT

Местная жительница рассказала телеграм-каналу, что на магазин жаловались после употребления салатов, пиццы и маринованных грибов. По словам улан-удэнцев, в торговых точках царила антисанитария, а на обращения покупателей не реагировали.

Предварительной причиной нового инцидента называют шаурму и онигири, которые не соответствовали нормам качества. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое — он находится в реанимации. Среди госпитализированных — 21 ребенок. Как отметили местные жители, ученики часто покупают там еду после школы.

Напомним, ранее в Бурятии произошло массовое отравление. У троих пациентов подтверждён сальмонеллёз. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Региональный Роспотребнадзор тем временем проверяет готовую продукцию компании ООО «Восток».