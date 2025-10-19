Машина протаранила палатку с людьми в США, пострадали 11 человек

В США поздним вечером в субботу, около 22:15, в жилом районе Блэйденсбург (штат Мэриленд), всего в нескольких милях к северо-востоку от столицы, автомобиль врезался в палатку. В результате инцидента 11 человек были госпитализированы с серьёзными травмами, сообщает ABC News.

По данным пожарной службы и скорой медицинской помощи, из доставленных в больницу девять — несовершеннолетние, среди которых был и младенец. Помимо детей, в числе пострадавших оказались две женщины. Малыш и одна девочка находятся в критическом состоянии. У остальных зафиксированы серьёзные, но не угрожающие жизни повреждения.

Ранее в Московской области произошла авария с участием четырёх грузовиков, в которой погибли три человека. По предварительным данным, водитель одной из грузовых машин задел другой автомобиль на дороге, из-за чего началось цепное ДТП.