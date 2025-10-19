Научный прогноз учёных о крахе цивилизации в XXI веке начинает сбываться

В 1972 году группа исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) представила модель, предупреждающую о риске глобального кризиса, если человечество не изменит принципы экономического развития. Об этом сообщает журнал Yale Journal of Industrial Ecology.

Тогда учёные пришли к выводу, что неконтролируемый рост производства и потребления приведёт к истощению природных ресурсов, снижению уровня жизни и ухудшению экологической обстановки к середине XXI века. В ходе исследования авторы рассмотрели двенадцать возможных сценариев развития цивилизации.

Наиболее вероятные из них указывали на то, что при сохранении текущих темпов промышленного роста мир столкнётся с упадком из-за исчерпания невозобновляемых ресурсов. Это, по мнению экспертов, приведёт к перераспределению капиталов в пользу сырьевых отраслей в ущерб сельскому хозяйству и социальным программам. Как следствие, прогнозировалось снижение урожайности, ухудшение здоровья населения и увеличение экологических рисков.

Первоначально доклад вызвал критику и скептицизм, однако спустя десятилетия его выводы начали подтверждаться. В 2020 году эксперт по устойчивому развитию международной аудиторской сети KPMG Гайя Херрингтон провела независимую проверку расчётов MIT. В своей работе, опубликованной в Yale Journal of Industrial Ecology, она констатировала, что современные тенденции удивительно точно соответствуют прогнозам полувековой давности.

Херрингтон проанализировала десять ключевых показателей, включая численность населения, уровень промышленного производства, объёмы сельского хозяйства, загрязнение окружающей среды, доступность ресурсов и качество жизни. Сравнение данных показало, что человечество движется по сценарию, предсказывающему системный социально-экономический и экологический кризис. По расчётам эксперта, при сохранении нынешних тенденций признаки глобального коллапса могут стать очевидными уже к 2040 году.

