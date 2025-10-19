Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 октября, 06:53

ВСУ управляют морскими дронами-камикадзе с помощью британской системы спутников OneWeb

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

В управлении украинскими безэкипажными катерами в Чёрном море задействована спутниковая сеть британской компании OneWeb — она используется как резервный канал связи наряду с американским Starlink. Один такой беспилотник с установленным терминалом OneWeb оказался захвачен российскими военными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Терминалы сети интегрированы в систему командования морскими дронами, выполняя дублирующую функцию на случай отказа основного канала. В сообщении подчёркивают, что это не замена, а дополнительный путь связи.

«Терминалы OneWeb интегрированы в систему управления морскими дронами. Теперь OneWeb используется как дублирующий канал наряду с основной системой – американским Starlink», — отметил собеседник агентства.

Технически системы отличаются орбитальной архитектурой: Starlink опирается на тысячи низкоорбитальных спутников, тогда как OneWeb строит сеть на средней околоземной орбите. Это даёт большую зону покрытия одним аппаратом, но делает пользовательские терминалы более сложными и дорогими. Захваченный катер стал, по мнению собеседников агентства, важной трофейной находкой с точки зрения разведки и радиоэлектронной борьбы.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный признал критическую зависимость Украины от Starlink, которую Запад использует как рычаг давления. Он добавил, что украинским войскам не удалось раскрыть весь потенциал американского оружия из-за несвоевременных разведданных.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
