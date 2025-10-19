Американец Зильберквит захватил издательство «Музыка» через подставной аукцион

Бывший директор ОАО «Издательство «Музыка», гражданин США Марк Зильберквит незаконно завладел предприятием, организовав фиктивный аукцион по продаже 100% его акций. Об этом говорится в решении суда о передаче активов издательства «Музыка» в собственность России.

«Зильберквит М. А. обеспечил незаконное участие и победу ООО «Издательство «Гамма-Пресс» в аукционе. Между ООО «Издательство «Гамма-Пресс» и Росимуществом заключён договор купли-продажи акций ОАО «Издательство «Музыка» на аукционе от 08.11.2012», — говорится в решении суда.

Передача нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом. Однако Зильберквит злоупотребив своим служебным положением, оценил балансовую стоимость фонда в ноль рублей и присвоил его. В дальнейшем он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права, ограничил их свободное использование и запретил бесплатный к ним доступ.

Суд решил, что Зильберквит забрал себе огромную коллекцию нот, которую издательство собирало больше 100 лет. Из-за этого музыкальные школы и музыканты теперь зависят от него. Государству приходится платить ему деньги, чтобы напечатать ноты, хотя это наше общее культурное наследие.

Напомним, что в конце сентября 2023 года московский суд вынес решение о передаче в государственную собственность издательства «Музыка» и его 150-летнего архива нотных изданий. Также в доход РФ были обращены ООО «Издательство «Гамма-пресс» и «Музыкальное издательство «П. Юргенсон». В сентябре суд наложил арест на имущество издательства, включая недвижимость, акции и интеллектуальную собственность. Марку Зильберквиту также запретили выезд из России.