Суд постановил изъять у отставного судьи ВС РФ Момотова 9 млрд рублей

Останкинский суд Москвы постановил изъять имущество стоимостью свыше 9 миллиардов рублей у экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова.

«Для меня то, что произошло, — это шок. Я пришёл в суд сам. Приехал из больницы. Я обеспокоен тем, что то, что произошло с моим именем, бросает тень и на судебную власть», — сказал Момотов в ходе судебных прений.

Экс-председатель Совета судей, покинувший зал заседания до оглашения решения, отверг все обвинения Генпрокуратуры. Он заявил, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не оказывал содействия владельцу сети отелей Marton, подчеркнув, что пресса создала ложный образ долларового миллиардера. Также Момотов опроверг показания свидетеля о его отдыхе в компании криминальных авторитетов, назвав это оговором.

Момотову 64 года, он возглавлял Совет судей с 2016 года, а до этого его карьера была связана с Верховным судом, где он занимал должность секретаря пленума.