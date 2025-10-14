Суд постановил изъять у отставного судьи ВС РФ Момотова 9 млрд рублей
Виктор Момотов. Обложка © ТАСС / Артём Коротаев
Останкинский суд Москвы постановил изъять имущество стоимостью свыше 9 миллиардов рублей у экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова.
«Для меня то, что произошло, — это шок. Я пришёл в суд сам. Приехал из больницы. Я обеспокоен тем, что то, что произошло с моим именем, бросает тень и на судебную власть», — сказал Момотов в ходе судебных прений.
Экс-председатель Совета судей, покинувший зал заседания до оглашения решения, отверг все обвинения Генпрокуратуры. Он заявил, что никогда не занимался предпринимательской деятельностью и не оказывал содействия владельцу сети отелей Marton, подчеркнув, что пресса создала ложный образ долларового миллиардера. Также Момотов опроверг показания свидетеля о его отдыхе в компании криминальных авторитетов, назвав это оговором.
Момотову 64 года, он возглавлял Совет судей с 2016 года, а до этого его карьера была связана с Верховным судом, где он занимал должность секретаря пленума.
Напомним, экс-судья Верховного суда Виктор Момотов обвиняется в связях с ОПГ и незаконном приобретении имущества, однако он не смог принять участие в заседании столичного суда, так как находился в стационаре одной из московских больниц. Генеральная прокуратура потребовала изъятия у подсудимого 9 миллиардов активов, полученных, как показывает следствие, незаконным образом. Сам Момотов отвергает свою вину и утверждает, что обвинительный иск уничтожил его жизнь. Несмотря на проблемы со здоровьем, в суд обвиняемый всё же приехал.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.