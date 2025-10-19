Подполье: Армия РФ устроила массовую атаку дронами по эшелонам с техникой ВСУ под Сумами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vaakim
Российские войска нанесли удары по эшелонам с военной техникой ВСУ в Сумской области. Были поражены железнодорожные составы, перевозившие технику и боеприпасы. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев у себя в телеграм-канале.
«Уничтоженные цели: склады и пункты логистики (включая железнодорожные эшелоны с техникой и боекомплектом), точки сосредоточения транспортных средств, позиции и узлы ПВО в приграничной полосе, полевые склады ГСМ», — написал подпольщик.
По его словам, российские войска устроили массовую атаку беспилотниками по своим целям.
Ранее Life.ru сообщал, что российская армия уничтожила почти целиком роту 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Теперь более половины украинских бойцов из этого подразделения числятся пропавшими без вести.
