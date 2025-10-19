Президент Финляндии Александр Стубб должен признать, что попытки демонизировать Россию полностью провалились, а значит пора взять курс на дипломатические способы решения конфликта. Новые заявления Стубба явно свидетельствуют, что политик начал это осознавать. Таким мнением поделился в соцсети Х член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мему.

«Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта», — сказано в его тексте.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб может отправиться на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапешт, так как к его мнению якобы прислушиваются в Белом доме. По мнению Стубба, Кремль плохо влияет на американского лидера, а значит нельзя допускать их переговоров без представителей Европы.