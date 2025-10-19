Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 08:31

Финский политик Мема удивился призывам Стубба о переговорах с Россией

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент Финляндии Александр Стубб должен признать, что попытки демонизировать Россию полностью провалились, а значит пора взять курс на дипломатические способы решения конфликта. Новые заявления Стубба явно свидетельствуют, что политик начал это осознавать. Таким мнением поделился в соцсети Х член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мему.

«Президент Стубб, заявивший, что Россия понимает только силу, теперь призывает к миру с Россией. И это после отличной работы Трампа по мирному урегулированию украинского конфликта», — сказано в его тексте.

Президент Финляндии дал зелёный свет проекту транспортного коридора к границе с РФ
Президент Финляндии дал зелёный свет проекту транспортного коридора к границе с РФ

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб может отправиться на саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапешт, так как к его мнению якобы прислушиваются в Белом доме. По мнению Стубба, Кремль плохо влияет на американского лидера, а значит нельзя допускать их переговоров без представителей Европы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Финляндия
  • Александр Стубб
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar