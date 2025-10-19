Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
19 октября, 08:54

Десятки россиян могли заманить в Мьянму выгодной зарплатой и поработить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HTWE

Русскоязычные рекрутеры из России и Белоруссии вербуют граждан через специализированные чаты, чтобы продать в рабство в Мьянме. Их интересуют модели, IT-специалисты и другие представители различных профессий. Об этом сообщает SHOT.

На старте условия соответствуют описанным в вакансии: первая неделя — комфорт и видимая легитимность. Затем происходит перелом — сотрудники переводятся в закрытые скам‑центры, где возможности распоряжаться собой резко сокращаются. Зарплаты не платят, обещанные проекты и проценты не реализуются.

Примеры предложений: IT‑специалистам обещали 5 000 юаней и долю от работы, хостес — по $100 в день плюс бонусы за «приведённых» клиентов. По словам правозащитника Ивана Мельникова, в рабских условиях в Мьянме сейчас могут находиться несколько десятков россиян. Расследование и поиск пострадавших продолжаются.

Российскую туристку нашли мёртвой в отеле турецкой Аланьи
Ранее Life.ru рассказывал, как туристку из Белоруссии продали на органы в Мьянме. Девушка собиралась поработать моделью, но её начали использовать для выманивания денег у богатых клиентов. Девушка попала в немилость работодателей, не удовлетворив их финансовые ожидания.

Владимир Озеров
