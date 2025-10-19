В Ленобласти показали, как выглядит счастье по-кабаньи

Представители заповедника отметили, что умеренно прохладная, солнечная и сухая погода создаёт идеальные условия для жизни этих животных. Они также подчеркнули, что фотоловушка зафиксировала семейство кабанов, благополучно пересекающее болотную местность, опубликовав соответствующие кадры.