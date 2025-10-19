В Ленобласти показали, как выглядит счастье по-кабаньи
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
В Ленинградской области установилась погода, способствующая хорошему самочувствию кабанов, рассказали в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Слова специалистов приводит телеканал «Санкт-Петербург».
Представители заповедника отметили, что умеренно прохладная, солнечная и сухая погода создаёт идеальные условия для жизни этих животных. Они также подчеркнули, что фотоловушка зафиксировала семейство кабанов, благополучно пересекающее болотную местность, опубликовав соответствующие кадры.
Семейство кабанов. Видео © Telegram / n_svirsky
