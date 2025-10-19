Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 09:03

В Ленобласти показали, как выглядит счастье по-кабаньи

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Ленинградской области установилась погода, способствующая хорошему самочувствию кабанов, рассказали в Нижне-Свирском государственном заповеднике. Слова специалистов приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Представители заповедника отметили, что умеренно прохладная, солнечная и сухая погода создаёт идеальные условия для жизни этих животных. Они также подчеркнули, что фотоловушка зафиксировала семейство кабанов, благополучно пересекающее болотную местность, опубликовав соответствующие кадры.

Семейство кабанов. Видео © Telegram / n_svirsky

Ранее в Сайлюгемском нацпарке на видео попал зубастый сурок-качок. Кроме того, россиянам показали редкие кадры отдыха дальневосточного леопарда.

Фотоловушка в Нижегородской области сняла летние хлопоты семьи енотовидных собак
Фотоловушка в Нижегородской области сняла летние хлопоты семьи енотовидных собак
BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Интересное
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar