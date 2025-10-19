Личинки, бусины и тараканы: Лор рассказал о шокирующих «находках» в ушах пациентов

В России порядка 30% пациентов обращаются к лор-врачам с просьбой достать инородный предмет из уха. Самыми странными «находками» в человеческих ушах медики назвали бусинки, личинки и тараканов. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По статистике, около трети россиян жалуются на боль в ухе, но не придают этому серьёзного значения. Как правило, человек начинает заниматься самолечением, а в больницу идёт, когда проблема окончательно усугубилась. Уже там врачи находят истинную причину боли, зачастую это бывает клещ, засевший внутри уха после отдыха на природе или даже таракан.

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказала, что сложнее всего вытащить именно таракана, эти вредные насекомые плотно застревают внутри уха и крепко держатся, чтобы их не трогали. Также сложно достать круглые предметы, ведь можно случайно протолкнуть их глубже. Доктор напомнил, что если не трогать инородный предмет, то начнётся воспаление, появится гной и заражение может перейти на мозг, вызвав отогенный менингит, поэтому не следует затягивать поход в клинику.

