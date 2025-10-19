Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 10:18

Личинки, бусины и тараканы: Лор рассказал о шокирующих «находках» в ушах пациентов

Обложка © freepik / DC Studio

Обложка © freepik / DC Studio

В России порядка 30% пациентов обращаются к лор-врачам с просьбой достать инородный предмет из уха. Самыми странными «находками» в человеческих ушах медики назвали бусинки, личинки и тараканов. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.

По статистике, около трети россиян жалуются на боль в ухе, но не придают этому серьёзного значения. Как правило, человек начинает заниматься самолечением, а в больницу идёт, когда проблема окончательно усугубилась. Уже там врачи находят истинную причину боли, зачастую это бывает клещ, засевший внутри уха после отдыха на природе или даже таракан.

Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказала, что сложнее всего вытащить именно таракана, эти вредные насекомые плотно застревают внутри уха и крепко держатся, чтобы их не трогали. Также сложно достать круглые предметы, ведь можно случайно протолкнуть их глубже. Доктор напомнил, что если не трогать инородный предмет, то начнётся воспаление, появится гной и заражение может перейти на мозг, вызвав отогенный менингит, поэтому не следует затягивать поход в клинику.

Врач назвала «красные флаги», которые помогут выявить туберкулёз до флюорографии
Врач назвала «красные флаги», которые помогут выявить туберкулёз до флюорографии

Ранее врачи предупредили, что риски рака груди могут увеличиться на 50% из-за аборта. Также оноколгии чаще подвержены женщины, поэтому следует внимательнее относиться к здоровью.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar