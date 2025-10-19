Водитель Mercedes в пьяном угаре протаранил жилой дом в Башкирии

В городе Октябрьский в республике Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz. В результате аварии 32-летняя пассажирка автомобиля получила ушибы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

30-летний водитель иномарки, двигаясь по улице 1-й проезд Свободы, не справился с управлением и наехал на жилой дом. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,633 мг/л.

Житель Башкирии в пьяном угаре врезался на иномарке в жилой дом. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

«При проведении освидетельствования на состояние опьянения установлено, что в парах выдыхаемого воздуха водителя обнаружен этанол 0,633», — говорится в сообщении.

