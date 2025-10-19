Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 11:33

На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал себе ноги

Обложка © freepik / rawpixel.com

Обложка © freepik / rawpixel.com

На Украине мужчины продолжают пытаться избежать призыва в ряды ВСУ, даже рискуя жизнью. Очередной трагический случай произошёл в военкомате в городе Мукачево Закарпатской области, где потенциальный новобранец, как утверждает украинское издание «Страна», выпрыгнул из окна. В Сети появились кадры с места ЧП.

На Украине мужчины выпрыгнул из окна военкомата. Видео © Политика страны

На видео мужчина лежит на тротуаре, а рядом растекается лужа крови. По словам очевидцев, призывник вступил в конфликт с военкомом и выпрыгнул из окна после угроз отправки на фронт. Предположительно, у пострадавшего сломаны обе ноги, его забрала прибывшая по вызову скорая помощь, которую вызвали неравнодушные прохожие.

В Харькове сотрудники ТЦК с помощью газа разогнали противников мобилизации
В Харькове сотрудники ТЦК с помощью газа разогнали противников мобилизации

Также сообщалось, что украинская актриса Елена Бондарева-Репина, известная резкими высказываниями в адрес России, столкнулась с принудительной мобилизацией собственного мужа в ряды ВСУ. Она назвала военкомов фашистами и в слезах рассказала в соцсети, что в истерике долго лежала на асфальте, не зная, что теперь делать и как вызволить супруга.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar