На Украине мужчина выпрыгнул из окна военкомата и сломал себе ноги

На Украине мужчины продолжают пытаться избежать призыва в ряды ВСУ, даже рискуя жизнью. Очередной трагический случай произошёл в военкомате в городе Мукачево Закарпатской области, где потенциальный новобранец, как утверждает украинское издание «Страна», выпрыгнул из окна. В Сети появились кадры с места ЧП.

На Украине мужчины выпрыгнул из окна военкомата. Видео © Политика страны

На видео мужчина лежит на тротуаре, а рядом растекается лужа крови. По словам очевидцев, призывник вступил в конфликт с военкомом и выпрыгнул из окна после угроз отправки на фронт. Предположительно, у пострадавшего сломаны обе ноги, его забрала прибывшая по вызову скорая помощь, которую вызвали неравнодушные прохожие.

Также сообщалось, что украинская актриса Елена Бондарева-Репина, известная резкими высказываниями в адрес России, столкнулась с принудительной мобилизацией собственного мужа в ряды ВСУ. Она назвала военкомов фашистами и в слезах рассказала в соцсети, что в истерике долго лежала на асфальте, не зная, что теперь делать и как вызволить супруга.