Регион
19 октября, 12:36

Пьяный лихач без прав сбил пятерых пешеходов в Ижевске

Обложка © VK / Госавтоинспекция Удмуртии

В Ижевске нетрезвый водитель без прав сбил пятерых пешеходов на переходе. Инцидент произошёл 19 октября около 10 утра напротив дома 230 по улице Удмуртской. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

«23-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» в пути следования не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на пятерых пешеходов: 15-летнего юношу, девочек 9 и 12 лет, 38 и 73-летних женщин, с последующим наездом на световую опору», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав. В салоне автомобиля также находился нетрезвый владелец машины. В отношении водителя и собственника составлены административные протоколы. Машина была эвакуирована на спецстоянку. Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Три человека погибли в массовом ДТП с четырьмя грузовиками под Серпуховом

Ранее Life.ru рассказывал, что в аварии погибли молодые регбисты Захар Морозов и Виталий Чазов. ДТП случилось в Подмосковье, недалеко от Зеленограда. Информация была подтверждена пресс-службой московского «Динамо». Морозову было 20 лет, а Чазову, выступавшему за московский ЦСКА, — 21 год.

