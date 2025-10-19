«С праздником, ОТ ТЭЦ!» В Сети завирусилось самое креативное поздравление с Днём отца

В Сети завирусилось самое креативное поздравление с Днём отца. Оригинальная надпись появилась на фасаде ТЭЦ.

Самое крутое поздравление с Днём отца заметили в Москве. Видео © Telegram / Москва в тренде

«С Праздником ОТ ТЭЦ!», — написано на плакате.

Поздравление уже разлетелось по местным социальным сетям, как самое крутое. Жители столицы выразили респект создателям и креативщикам, придумавшим такой креатив. Предположительно, банер вывесили в московской электростанции ТЭЦ-12.

Ранее с Днём отца граждан России поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот праздник призван подчеркнуть важность роли отцов в воспитании подрастающего поколения и в жизни каждого человека. Особое внимание в поздравлении глава государства уделил участникам специальной военной операции (СВО).