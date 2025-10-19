Путин поздравил россиян с Днём отца

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём отца, отметив, что этот праздник призван акцентировать значимость роли отцов в воспитании молодёжи и в жизни каждого человека. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Очень важно, чтобы сегодня мужчины, молодые люди стремились соответствовать этому высокому званию – берегли семейные устои, были тружениками и мудрыми наставниками, надёжной опорой и старшими товарищами, готовыми поделиться с детьми, близкими своими знаниями и жизненным опытом, поддержать их в трудную минуту, помочь в достижении намеченных целей», — сказал глава государства во время торжественного мероприятия, посвящённого Всероссийскому празднику.

Президент также адресовал особые поздравления участникам специальной военной операции (СВО), подчеркнув, что они ежедневно защищают свободу и независимость страны, достойно продолжая воинские и патриотические традиции своих предков.

«Мы искренне гордимся вашей стойкостью, отвагой и мужеством», — заключил Путин.

Ранее в Госдуме выступили с предложением о предоставлении скидок многодетным отцам на посещение спортивных мероприятий. Сегодня высокая стоимость билетов делает многие события недоступными для семей с большим количеством детей. Предполагается, что такая мера будет стимулировать развитие семейного спорта, позволяя отцам проводить время с детьми, демонстрировать им пример активного образа жизни и мотивировать к занятиям спортом.