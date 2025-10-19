Украинским беженцам придётся платить по $1 тыс. за возможность остаться в США

Украинским беженцам, находящимся в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), теперь будет необходимо платить по 1000 долларов, чтобы остаться в стране. Новые правила вступили в силу 16 октября, о чём сообщила Служба гражданства и иммиграции Штатов (USCIS).

«Вы должны уплатить этот сбор, когда вас впускают в Соединённые Штаты по процедуре parole, если только вы не имеете права на исключение», — говорится в заявлении.

Ведомство, ссылаясь на закон HR 1, установило сбор за иммиграционное разрешение на въезд в размере 1000 долларов на 2025 финансовый год, с последующей ежегодной корректировкой с учётом инфляции. USCIS будет взимать средства с лиц, физически находящихся на территории США, которым предоставляется разрешение на въезд (parole) или продление такого разрешения (re-parole).

«Начиная с 16 октября 2025 года, если мы определим, что можем одобрить ваш запрос на parole или re-parole и что для этого необходимо уплатить сбор, мы уведомим вас о необходимости оплаты перед одобрением вашего запроса. В уведомлении будут указаны инструкции по оплате и крайний срок. Мы не предоставим разрешение на въезд, если вы не уплатите сбор в установленном порядке и в определённый срок», — говорится в заявлении.

Ранее Life.ru сообщал, что 66% жителей Германии выступили против предоставления гражданских пособий украинским беженцам. Поддержку сохранению этих выплат выразили лишь 17% опрошенных. Кроме того, 62% респондентов считают, что военнообязанные украинцы, прибывшие в Германию после начала конфликта, должны вернуться на родину.