19 октября, 13:43

Оторвало конечности: Пьяный украинский военный сбил пенсионерку под Одессой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Mylinska

В Одесской области военнослужащий ВСУ в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пожилую женщину. Об этом информируют местные средства массовой информации.

Местро происшествия. Фото © Одесса INFO

По имеющимся данным, утром на перекрёстке в Беляевке автомобиль Skoda Octavia под управлением 44-летнего полковника оперативного отдела ОТГ «Одесса» сбил местную пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась на месте — удар был настолько сильным, что у пострадавшей оторвало конечности, а машина перевернулась.

Водитель, находившийся за рулём в нетрезвом состоянии, был задержан правоохранительными органами.

О другом ДТП в Одесской области с участием украинских силовиков стало известно вчера. У села Сухой Лиман 63-летний водитель грузовика совершил наезд на военных, находившихся возле передвижного блокпоста. Погибли двое сотрудников ТЦК.

Юрий Лысенко
