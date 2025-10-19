Семейный расчёт: Отец и сын вместе служат в миномётном подразделении группировки «Днепр»

В отдельной мотострелковой бригаде 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр», действующей на левом берегу Днепра в Херсонской области, в одном миномётном расчёте служат отец и сын. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отец и сын служат в миномётном расчёте. Видео © Telegram / Минобороны России

Отец с солдатским опытом и выдержкой стал для сына наставником и опорой в боевых условиях. Юноша полон энергии и решимости, подхватывает ритм службы и точно исполняет приказы.

В расчёте каждому отведена своя роль: старший отвечает за прицеливание и расчёты, младший — за снабжение и чёткое выполнение задач. Понимание с полуслова, доверие и общая цель делают их коллектив особенно слаженным и надежным.

