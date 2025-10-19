Сектор Газа
19 октября, 12:53

Романтика на высоте: Москвич сделал предложение девушке на крыше, но соседи в домовом чате всё испортили

В Москве молодой человек хотел сделать предложение даме своего сердца, подготовив плакат на крыше, но «любимые» соседи увидели сюрприз и всё испортили.

Плакат на крыше. Скриншот © Life.ru

Плакат на крыше. Скриншот © Life.ru

Окрылённый от светлых чувств мужчина придумал, как ему сделать предложение любимой, чтобы она запомнила это навсегда. Он взобрался на крышу, поставил там огромный плакат и ждал реакции своей возлюбленной, но соседи сфотографировали баннер и слили в общий чат, в котором есть и сама Олеся.

Возмущённый жилец дома. Скриншот © Life.ru

Возмущённый жилец дома. Скриншот © Life.ru

Некоторые местные жители были возмущены, в соседском чате начались споры и разбирательства, ведь «крыша — не проходной двор». В итоге на связь вышла и сама Олеся.

Новоиспечённая невеста вышла на свзь. Скриншот © Life.ru

Новоиспечённая невеста вышла на свзь. Скриншот © Life.ru

«Спасибо, соседи, что испортили сюрприз. Вы лучшие», — написала новоиспечённая невеста.

Ранее Life.ru рассказывал, что дочь певца Олега Газманова Марианна решила выйти замуж за сына бизнесмена. Свадьбу провести планируют в 2026 году, пригласив туда лишь близких родственников. Жена артиста считает, что деньги молодым лучше потратить на свадебное путешествие.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vera Prokhorova

Владимир Озеров
