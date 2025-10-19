Сектор Газа
19 октября, 13:14

Военный из КНДР перешёл границу с Южной Кореей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Военнослужащий Корейской Народно-Демократической Республики пересёк демилитаризованную зону и был задержан южнокорейскими властями. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея.

«Необычных действий со стороны северокорейских военных не выявлено», цитирует публикацию агентство.

По данным источника, инцидент произошёл в центральной части границы, где южнокорейские военные отследили перемещение перебежчика и оказали ему необходимое содействие. В настоящее время устанавливаются мотивы его поступка. Это первый случай перехода границы военнослужащим КНДР с августа прошлого года и третий случай с момента прихода к власти президента Ли Чжэ Мёна в июне.

Южная Корея открыла предупредительный огонь по нарушившему границу кораблю КНДР
Ранее Life.ru сообщал, что 95-летний ветеран из КНДР Ан Хак Сопп, отбывший в южнокорейской тюрьме более 40 лет, потребовал отпустить его на родину. В августе его задержали при попытке самостоятельно пересечь демилитаризованную зону, а после освобождения он и его сторонники повторно обратились к властям Южной Кореи. Группа активистов направила официальные запросы в министерства, предложив организовать возвращение через Китай или Россию за свой счёт и пригрозив акциями протеста в случае отказа.

