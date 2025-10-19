Военный из КНДР перешёл границу с Южной Кореей

Военнослужащий Корейской Народно-Демократической Республики пересёк демилитаризованную зону и был задержан южнокорейскими властями. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея.

«Необычных действий со стороны северокорейских военных не выявлено», — цитирует публикацию агентство.

По данным источника, инцидент произошёл в центральной части границы, где южнокорейские военные отследили перемещение перебежчика и оказали ему необходимое содействие. В настоящее время устанавливаются мотивы его поступка. Это первый случай перехода границы военнослужащим КНДР с августа прошлого года и третий случай с момента прихода к власти президента Ли Чжэ Мёна в июне.

Ранее Life.ru сообщал, что 95-летний ветеран из КНДР Ан Хак Сопп, отбывший в южнокорейской тюрьме более 40 лет, потребовал отпустить его на родину. В августе его задержали при попытке самостоятельно пересечь демилитаризованную зону, а после освобождения он и его сторонники повторно обратились к властям Южной Кореи. Группа активистов направила официальные запросы в министерства, предложив организовать возвращение через Китай или Россию за свой счёт и пригрозив акциями протеста в случае отказа.