19 октября, 13:02

Путин заявил, что в его крепкой дружбе с Михалковым есть химия

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент РФ Владимир Путин признался, что с легендарным кинорежиссёром Никитой Михалковым его связывает крепкая дружба, в которой есть определённая химия. Такие слова главы государства прозвучали в фильме, посвящённом Михалкову в преддверии его 80-летия.

«Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия, у этих отношений», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днём отца, отметив, что этот праздник призван акцентировать значимость роли отцов в воспитании молодёжи и в жизни каждого человека.

