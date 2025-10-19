Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 14:17

Девочка сорвалась с эскалатора на втором этаже ТЦ в Курске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Курске в торговом центре «Европа» маленькая посетительница свалилась с эскалатора на твёрдый пол. Об этом сообщает региональный Следком.

Девочка ухватилась руками за движущуюся ленту эскалатора и на ней поднялась до уровня второго этажа, но в какой‑то момент не удержалась и сорвалась. Сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь. Подробности о характере травм и состоянии ребёнка следствием пока не разглашаются.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», сказано в публикации.

14-летняя девочка ударом ноги в грудь убила сотрудницу интерната в Массачусетсе
14-летняя девочка ударом ноги в грудь убила сотрудницу интерната в Массачусетсе

Ранее в Приморье задержали 68-летнего пенсионера, который сел на девочку в автобусе, чтобы таким образом её проучить. Школьница не уступила место пожилой женщине. Она пыталась вырваться из-под мужчины, но тот заломал ей руки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar