Девочка сорвалась с эскалатора на втором этаже ТЦ в Курске

В Курске в торговом центре «Европа» маленькая посетительница свалилась с эскалатора на твёрдый пол. Об этом сообщает региональный Следком.

Девочка ухватилась руками за движущуюся ленту эскалатора и на ней поднялась до уровня второго этажа, но в какой‑то момент не удержалась и сорвалась. Сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь. Подробности о характере травм и состоянии ребёнка следствием пока не разглашаются.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в публикации.

Ранее в Приморье задержали 68-летнего пенсионера, который сел на девочку в автобусе, чтобы таким образом её проучить. Школьница не уступила место пожилой женщине. Она пыталась вырваться из-под мужчины, но тот заломал ей руки.