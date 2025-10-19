Суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в попытке похитить бывшую жену в Уфе

В Москве суд заключил под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в организации подготовки к похищению своей бывшей жены в Уфе. Как сообщили в столичной прокуратуры, целью похищения было переоформление имущества экс-супруги на имя обвиняемого.

«Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении женщины, 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в организации приготовления похищения бывшей супруги из корыстный побуждений», — говорится в сообщении.

В октябре 2025 года мужчина, намереваясь завладеть имуществом бывшей жены, запланировал её похищение в Уфе. Для этого он начал искать исполнителей в Москве, предлагая им вознаграждение за совершение преступления. Однако о готовящемся похищении стало известно сотрудникам полиции.

В результате правоохранители в рамках «оперативного эксперимента» встретились с заказчиком на АЗС на Алтуфьевском шоссе. Мужчина перевёл «исполнителям» 300 тысяч рублей в качестве предоплаты. Злоумышленник планировал, что те с помощью угроз и насилия заставят жертву подписать документы о переоформлении имущества на его имя. В качестве оплаты за похищение он предлагал свой автомобиль BMW стоимостью более шести миллионов рублей.

Позже заказчик, получив ложную информацию об успешном похищении, прибыл в загородный дом в Башкирии, где его уже ждали полицейские вместе с его бывшей супругой, участвовавшей в инсценировке.

