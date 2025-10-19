Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 14:37

Суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в попытке похитить бывшую жену в Уфе

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве суд заключил под стражу 62-летнего мужчину, обвиняемого в организации подготовки к похищению своей бывшей жены в Уфе. Как сообщили в столичной прокуратуры, целью похищения было переоформление имущества экс-супруги на имя обвиняемого.

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

«Суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о похищении женщины, 62-летнему мужчине предъявлено обвинение в организации приготовления похищения бывшей супруги из корыстный побуждений», — говорится в сообщении.

В октябре 2025 года мужчина, намереваясь завладеть имуществом бывшей жены, запланировал её похищение в Уфе. Для этого он начал искать исполнителей в Москве, предлагая им вознаграждение за совершение преступления. Однако о готовящемся похищении стало известно сотрудникам полиции.

В результате правоохранители в рамках «оперативного эксперимента» встретились с заказчиком на АЗС на Алтуфьевском шоссе. Мужчина перевёл «исполнителям» 300 тысяч рублей в качестве предоплаты. Злоумышленник планировал, что те с помощью угроз и насилия заставят жертву подписать документы о переоформлении имущества на его имя. В качестве оплаты за похищение он предлагал свой автомобиль BMW стоимостью более шести миллионов рублей.

Позже заказчик, получив ложную информацию об успешном похищении, прибыл в загородный дом в Башкирии, где его уже ждали полицейские вместе с его бывшей супругой, участвовавшей в инсценировке.

По делу о покушении на убийство жены бизнесмена в Казани задержаны пятеро подозреваемых
По делу о покушении на убийство жены бизнесмена в Казани задержаны пятеро подозреваемых

Ранее Life.ru сообщал о жестоком преступлении, совершённом в индийском штате Трипура. 44-летний мужчина, родственник семьи, похитил младенца у матери, предложив ей погулять с девочкой. Спустя несколько часов, после их исчезновения, были организованы поиски с участием местных жителей и полиции. В итоге выяснилось, что мужчина изнасиловал ребёнка, а затем убил и закопал тело на рисовом поле.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar