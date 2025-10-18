По делу о покушении на убийство жены бизнесмена в Казани задержаны пятеро подозреваемых
По делу о нападении на женщину в Казани задержаны пять подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Момент нападения и подозреваемые в зале суда. Видео © Telegram / Ирина Волк
В ходе оперативных мероприятий полиция задержала пятерых подозреваемых, включая двоих родственников потерпевшей и начальника службы безопасности коммерческой организации.
Установлено, что непосредственный исполнитель — 30-летний иностранец — пытался скрыться в Таджикистане, но был задержан в результате совместной операции правоохранительных органов двух стран. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
Напомним, в Казани было совершено покушение на жену бизнесмена Ивана Шевырёва. 14 октября неизвестный в мотошлеме напал на женщину, когда она привозила дочь в гимназию. Пострадавшая в тяжёлом состоянии была госпитализирована, врачи продолжают бороться за её жизнь. Известно, что нападавший и сообщник больше месяца следили за жертвой. Следствие считает, что заказчиками были её муж и свёкор. Сейчас оба задержаны, но суд не удовлетворил ходатайство об аресте супруга пострадавшей, несмотря на риск побега или давления на расследование.
