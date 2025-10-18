По делу о покушении на убийство жены бизнесмена в Казани задержаны пятеро подозреваемых

По делу о нападении на женщину в Казани задержаны пять подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Момент нападения и подозреваемые в зале суда. Видео © Telegram / Ирина Волк

В ходе оперативных мероприятий полиция задержала пятерых подозреваемых, включая двоих родственников потерпевшей и начальника службы безопасности коммерческой организации.

Установлено, что непосредственный исполнитель — 30-летний иностранец — пытался скрыться в Таджикистане, но был задержан в результате совместной операции правоохранительных органов двух стран. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.