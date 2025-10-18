За покушение на убийство женщины в Казани задержаны её муж-бизнесмен и свёкор

В Казани полиция задержала мужа Ирины Шевырёвой, на которую недавно было совершено покушение у здания местной гимназии. Мужчина может быть заказчиком преступления, также задержан его отец, который подозревается в соучастии. Оба являются крупными бизнесменами в строительной сфере. Об этом пишет Baza.

Кроме того, схвачен непосредственный исполнитель преступления, он уже отправлен на допрос. Неизвестно местонахождение лишь его подельника, который помогал выслеживать жертву. Сегодня суд изберёт меру пресечения мужу Шевырёвой и его отцу. Ранее супруг выражал журналистам обеспокоенность состоянием жены и отказывался от комментариев, ссылаясь на стрессовую ситуацию и переживания. Киллер, предположительно, работал в компании, связанной с Шевырёвыми. Мотивы покушения пока неизвестны.