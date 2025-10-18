За покушение на убийство женщины в Казани задержаны её муж-бизнесмен и свёкор
Обложка © Life.ru
В Казани полиция задержала мужа Ирины Шевырёвой, на которую недавно было совершено покушение у здания местной гимназии. Мужчина может быть заказчиком преступления, также задержан его отец, который подозревается в соучастии. Оба являются крупными бизнесменами в строительной сфере. Об этом пишет Baza.
Кроме того, схвачен непосредственный исполнитель преступления, он уже отправлен на допрос. Неизвестно местонахождение лишь его подельника, который помогал выслеживать жертву. Сегодня суд изберёт меру пресечения мужу Шевырёвой и его отцу. Ранее супруг выражал журналистам обеспокоенность состоянием жены и отказывался от комментариев, ссылаясь на стрессовую ситуацию и переживания. Киллер, предположительно, работал в компании, связанной с Шевырёвыми. Мотивы покушения пока неизвестны.
Напомним, 14 октября в Казани было совершено покушение на 34-летнюю жену бизнесмена Ивана Шевырёва, который владеет несколькими строительными компаниями. Неизвестный в мотошлеме напал на женщину, когда она привезла дочь в гимназию. Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу, за её жизнь до сих пор борются врачи. По данным следствия, киллер и его подельник больше месяца следили за своей жертвой и изучали маршрут её передвижения.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.