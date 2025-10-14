«Маньяк в шлеме» следил за женой казанского бизнесмена до нападения. У него был подельник

В Казани следователи выяснили, что у мужчины, напавшего на жену бизнесмена Ирину Шевырёву, был подельник. Они вместе следили за своей жертвой с начала сентября, меняли транспорт и фиксировали маршрут её передвижения. Об этом сообщает Baza.

Нападение на жену бизнесмена. Видео © Telegram / Baza

Жители дома рассказали журналистам, что последнее время часто видели двух неизвестных в мотошлемах и чёрных костюмах. Они приезжали на мотоциклах, останавливались на парковке и обходили местность, а также делали фото района и подолгу сидели в кустах. Жильцы признались, что заподозрили неладное и самостоятельно пытались выяснить, кто это, но не смогли.

Подозреваемый был сфотографирован местными жителями. Фото © Telegram / Baza

У пострадавшей женщины зафиксированы ножевые ранения в грудь и шею. Сейчас Шевырёва продолжает находиться в реанимации в тяжёлом состоянии. Её супруг не стал комментировать журналистам случившееся.

Напомним, в Казани неизвестный в мотошлеме подкараулил женщину, подъехавшую на автомобиле, и напал на неё с ножом. Пострадавшая доставлена в тяжёлом состоянии в больницу. Преступник скрылся, его ищут. Как установило следствие, 34-летняя Ирина привезла в гимназию свою дочь. Девочка успела зайти в школу, когда на её мать напали. Пострадавшей оказалась супруга крупного предпринимателя Ивана Шевырёва. Он владеет несколькими компаниями, которые специализируются на строительстве дорог и автомагистралей.