Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 15:44

«Маньяк в шлеме» следил за женой казанского бизнесмена до нападения. У него был подельник

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Казани следователи выяснили, что у мужчины, напавшего на жену бизнесмена Ирину Шевырёву, был подельник. Они вместе следили за своей жертвой с начала сентября, меняли транспорт и фиксировали маршрут её передвижения. Об этом сообщает Baza.

Нападение на жену бизнесмена. Видео © Telegram / Baza

Жители дома рассказали журналистам, что последнее время часто видели двух неизвестных в мотошлемах и чёрных костюмах. Они приезжали на мотоциклах, останавливались на парковке и обходили местность, а также делали фото района и подолгу сидели в кустах. Жильцы признались, что заподозрили неладное и самостоятельно пытались выяснить, кто это, но не смогли.

Подозреваемый был сфотографирован местными жителями. Фото © Telegram / Baza

Подозреваемый был сфотографирован местными жителями. Фото © Telegram / Baza

У пострадавшей женщины зафиксированы ножевые ранения в грудь и шею. Сейчас Шевырёва продолжает находиться в реанимации в тяжёлом состоянии. Её супруг не стал комментировать журналистам случившееся.

Четверо мужчин пытались изнасиловать студентку на стройплощадке возле кампуса в Индии
Четверо мужчин пытались изнасиловать студентку на стройплощадке возле кампуса в Индии

Напомним, в Казани неизвестный в мотошлеме подкараулил женщину, подъехавшую на автомобиле, и напал на неё с ножом. Пострадавшая доставлена в тяжёлом состоянии в больницу. Преступник скрылся, его ищут. Как установило следствие, 34-летняя Ирина привезла в гимназию свою дочь. Девочка успела зайти в школу, когда на её мать напали. Пострадавшей оказалась супруга крупного предпринимателя Ивана Шевырёва. Он владеет несколькими компаниями, которые специализируются на строительстве дорог и автомагистралей.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar